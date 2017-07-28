Под Новосибирском пьяный мужчина разбил утварь магазина и украл табак

Инцидент произошел 25 июля вечером. Свидетели происшествия рассказали, что дебошир затеял драку после того, как ему не дали украсть около 10 пачек сигарет, а когда он побежал на выход врезался в стекло. Драчуна остановили покупатели. Они загнали его в магазин. Однако и там он не успокоился, а начала рушить витрины. Покупатели помогли связать хулигана и вызвали полицию. Через несколько минут приехали ГБР и забрали мужчину.