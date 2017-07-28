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06:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области

Больше половины лесных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидируют в день их обнаружения.

На землях лесного фонда в Иркутской области 27 июля 2017 года ликвидировано пять пожаров на общей площади 1194 га: по одному в Тайшетском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Катангском и Киренском районах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии на утро 28 июля перешло два очага на площади 23 га, покрытых лесом, и 105 га редколесья: по одному в Киренском и Катангском районах.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: в Катангском районе — 11, в Бодайбинском — один. Общая площадь этих возгораний составляет 4138 лесных га и 17160 нелесных га. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Казачинско-Ленском, Киренском, Жигаловском, Балаганском, Ольхонском и Усть-Удинском районах. IV класс — в Бодайбинском, Качугском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Аларском и Боханском районах. III класс — в Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Черемховском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском и Осинском районах.

На землях лесного фонда в Иркутской области в текущем пожароопасном сезоне 55% от общего числа возгораний ликвидируется силами лесной охраны и арендаторов в день обнаружения. 21,7% — на следующий день. Такие данные приводит ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов».

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