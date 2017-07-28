Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области
Больше половины лесных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидируют в день их обнаружения.
Больше половины лесных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидируют в день их обнаружения.
На землях лесного фонда в Иркутской области 27 июля 2017 года ликвидировано пять пожаров на общей площади 1194 га: по одному в Тайшетском,
В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: в Катангском районе — 11, в Бодайбинском — один. Общая площадь этих возгораний составляет 4138 лесных га и 17160 нелесных га. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском,
На землях лесного фонда в Иркутской области в текущем пожароопасном сезоне 55% от общего числа возгораний ликвидируется силами лесной охраны и арендаторов в день обнаружения. 21,7% — на следующий день. Такие данные приводит ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов».