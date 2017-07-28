В Приморье осуждена многодетная мать-«кукушка»
Женщина «махнула рукой» на малышей: пила и гуляла по ночам.
Женщина «махнула рукой» на малышей: пила и гуляла по ночам.
Мировой суд Хасанского района Приморского края вынес приговор местной жительнице по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, осенью 2016 года женщина «махнула рукой» на все: злоупотребляла спиртными напитками в присутствии малолетних детей, не кормила их, не топила печь в доме, не следила за гигиеной детей. Она неоднократно уходила из дома на длительное время, в том числе по ночам, подвергая жизнь и здоровье детей опасности, безразлично относясь к их судьбе.
В результате дети росли в антисанитарии, в
Семья состояла на профилактическом учете, ранее мать-«кукушка» неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. После произошедшего и возбуждения уголовного дела уполномоченные органы приняли решение об ограничении её в родительских правах. В связи с нахождением детей в опасном положении, их изъяли и поместили в детское отделение больницы, с дальнейшей передачей в реабилитационный центр.
В настоящее время дочери живут с отцом в другом городе, а над мальчиком взяла опеку сестра нерадивой матери.
В судебном заседании подсудимая признала свою вину, в содеянном раскаялась. Дело рассмотрено в особом порядке.
Признав подсудимую виновной, суд назначил ей за содеянное наказание в виде обязательных работ на срок 440 часов.