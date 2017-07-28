В Приморье осуждена многодетная мать-«кукушка»

Мировой суд Хасанского района Приморского края вынес приговор местной жительнице по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. В судебном заседании установлено: мать трех несовершеннолетних (двух девочек и мальчика) не исполняла возложенные на нее обязанности по их воспитанию, не заботилась о здоровье детей, их физическом и нравственном развитии.

Так, осенью 2016 года женщина «махнула рукой» на все: злоупотребляла спиртными напитками в присутствии малолетних детей, не кормила их, не топила печь в доме, не следила за гигиеной детей. Она неоднократно уходила из дома на длительное время, в том числе по ночам, подвергая жизнь и здоровье детей опасности, безразлично относясь к их судьбе.

В результате дети росли в антисанитарии, в социально-опасном положении. За едой они ходили к соседям, которые кормили их и умывали.

Семья состояла на профилактическом учете, ранее мать-«кукушка» неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. После произошедшего и возбуждения уголовного дела уполномоченные органы приняли решение об ограничении её в родительских правах. В связи с нахождением детей в опасном положении, их изъяли и поместили в детское отделение больницы, с дальнейшей передачей в реабилитационный центр.

В настоящее время дочери живут с отцом в другом городе, а над мальчиком взяла опеку сестра нерадивой матери.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину, в содеянном раскаялась. Дело рассмотрено в особом порядке.