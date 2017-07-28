Пьяный мужчина в Приангарье поджег дом с пенсионеркой и ее внуками внутри

Источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный 52-летний мужчина поджег дом в Осинском районе Иркутской области. В этот момент в жилище находились пенсионерка с внуками. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о помещении мужчины под наблюдение врачей. Отрабатывается версия, что причиной произошедшего могло стать нервное расстройство. Об этом ИА IrkuskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

26 июля в поселке Жданово Осинского района произошло возгорание двухквартирного дома, которое было потушено благодаря бдительному подростку, проживающему по соседству. В результате пожара огнем поврежден фасад строения на площади 2 кв. метров. Находившиеся в доме пожилая женщина с внуками не пострадали.

«Прибывшие сотрудники полиции осмотрев место происшествия предположили, что причиной возгорания мог стать поджог. Участковые уполномоченные полиции вскоре установили личность вероятного поджигателя и доставили в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

По версии полицейских, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью фасад дома и поджег.

Решается вопрос о помещении злоумышленника под наблюдение врачей.