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06:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный мужчина в Приангарье поджег дом с пенсионеркой и ее внуками внутри

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный 52-летний мужчина поджег дом в Осинском районе Иркутской области. В этот момент в жилище находились пенсионерка с внуками. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о помещении мужчины под наблюдение врачей. Отрабатывается версия, что причиной произошедшего могло стать нервное расстройство. Об этом ИА IrkuskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

26 июля в поселке Жданово Осинского района произошло возгорание двухквартирного дома, которое было потушено благодаря бдительному подростку, проживающему по соседству. В результате пожара огнем поврежден фасад строения на площади 2 кв. метров. Находившиеся в доме пожилая женщина с внуками не пострадали.

«Прибывшие сотрудники полиции осмотрев место происшествия предположили, что причиной возгорания мог стать поджог. Участковые уполномоченные полиции вскоре установили личность вероятного поджигателя и доставили в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

По версии полицейских, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью фасад дома и поджег.

Решается вопрос о помещении злоумышленника под наблюдение врачей.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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