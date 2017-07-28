Пожилая пара пострадала в ДТП на крутом повороте в Емельяновском районе

Авария с участием автомобилей Renault и Toyota Carina произошла в районе села Арейское в Емельяновском районе 27 июля около 15 часов, сообщили в ГИБДД. 32-летний водитель японской машины двигался в сторону посёлка Элита. Он не справился с управлением и на повороте выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу двигался Renault, к котором находились мужчина и женщина 80 и 82 лет. Обе машины улетели в кювет.