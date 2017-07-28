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06:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярск захлестнула волна криминала

Похищения, пытки и даже казнь. Красноярск захлестнула волна криминала. За финансовые потоки развернулась настоящая война, в которой бизнесмены теряют здоровье и жизнь.

Рыбаки в Сухобузимском районе вытащили на берег страшный улов. В металлической бочке разлагался труп мужчины. Личность криминалисты установили быстро — в начале апреля в Железногорске пропал 54-летний предприниматель. Тело дрейфовало по течению 60 километров до села Нахвальное. Убийцы уже задержаны.

«В настоящее время все пятеро подозреваемых задержаны и допрошены. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Накануне своей смерти мужчина сменил фамилию. Возможно, чтобы скрыться от кредиторов — задолжал крупную сумму. Пятеро его знакомых позвали поговорить. Затем заточили в погреб и полторы недели пытали. Не получив денег, жертву задушили и скинули в Енисей.

Стали известны подробности и другого похищения. Оказалось, что вооружённые люди в масках средь бела дня скрутили одного из лидеров азербайджанского землячества Акифа Шихалиева. По сообщению полиции, у него вымогали деньги. По некоторым данным, похищенный бизнесмен владеет внушительной империей — овощебазой и рестораном азербайджанской национальной кухни.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, там заявили, что он теперь в безопасности. А вот что удалось узнать одному из интернет-изданий в Закавказье у своих земляков: «Представители диаспоры предположили, что к похищению Шихалиева могут быть причастны соотечественники. Он в своё время деньгами помогал бизнесменам-азербайджанцам. У тех, кто не смог своевременно отдать долг, отнял объекты. Возможно, кто-то из этих людей затаил обиду», — сообщает Sputnik.az.

Киднепперов ищут до сих пор. Однако в полиции сообщают, что криминогенная ситуация в крае под контролем. Стрельба на улице Алексеева и похищение бизнесменов лишь редкие инциденты. Но если сложить все фрагменты, то картина вырисовывается на самая радужная.

Роман РЫКОВ.

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