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06:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

Четырём пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация

С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация. В полёте один взрослый и три ребёнка почувствовали недомогание: поднялась температура, тошнота, некоторые покрылись сыпью. Экипаж выдал лекарства и маски.

Источник: Вести - Красноярск

С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация. В полёте один взрослый и три ребёнка почувствовали недомогание: поднялась температура, тошнота, некоторые даже покрылись сыпью. Экипаж выдал лекарства и маски. После приземления их увезли в БСМП.

К слову, за неделю это не первый случай. У двух туристов выявили ОРВИ, ещё у двоих — кишечную инфекцию. Информацию о том, что причиной плохого самочувствия могло стать питание и пострадавших было гораздо больше, в авиакомпании «Пегас Флай» опровергают.

«Первое обращение было, когда ещё только заканчивали обслуживание питания. То есть это точно не из-за питания на борту», — пояснил официальный представитель авиакомпании Дмитрий Зотин.

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