Четырём пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация

С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация. В полёте один взрослый и три ребёнка почувствовали недомогание: поднялась температура, тошнота, некоторые даже покрылись сыпью. Экипаж выдал лекарства и маски. После приземления их увезли в БСМП.



К слову, за неделю это не первый случай. У двух туристов выявили ОРВИ, ещё у двоих — кишечную инфекцию. Информацию о том, что причиной плохого самочувствия могло стать питание и пострадавших было гораздо больше, в авиакомпании «Пегас Флай» опровергают.



«Первое обращение было, когда ещё только заканчивали обслуживание питания. То есть это точно не из-за питания на борту», — пояснил официальный представитель авиакомпании Дмитрий Зотин.