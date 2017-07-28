Четырём пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация
С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса
С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса
С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса
К слову, за неделю это не первый случай. У двух туристов выявили ОРВИ, ещё у двоих — кишечную инфекцию. Информацию о том, что причиной плохого самочувствия могло стать питание и пострадавших было гораздо больше, в авиакомпании «Пегас Флай» опровергают.
«Первое обращение было, когда ещё только заканчивали обслуживание питания. То есть это точно не