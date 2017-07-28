Иностранец, призывавший к джихаду в Приморье, сел на два года
Очередной диванный «террорист» осужден по статье 205.2 УК РФ.
Очередной диванный «террорист» осужден по статье 205.2 УК РФ.
Иностранец, призывавший к джихаду в Приморье, сел в
В судебном заседании установлено: с января по май 2016 года фигурант на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте», в открытом доступе для публичного ознакомления разместил материалы, содержание которых было направлено на побуждение к осуществлению террористической деятельности.
При этом размещенные им материалы содержали признаки побуждения к вооруженной борьбе — джихаду — с использованием
Преступные действия выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.