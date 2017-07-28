Иностранец, призывавший к джихаду в Приморье, сел на два года

Иностранец, призывавший к джихаду в Приморье, сел в колонию-поселение на 2 года по части 1 статьи 205.2 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Приговор вынесен Дальневосточным окружным военным судом. Осужденный свою вину признал полностью.

В судебном заседании установлено: с января по май 2016 года фигурант на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте», в открытом доступе для публичного ознакомления разместил материалы, содержание которых было направлено на побуждение к осуществлению террористической деятельности.

При этом размещенные им материалы содержали признаки побуждения к вооруженной борьбе — джихаду — с использованием террористов-смертников (шахидов), а также заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Опубликованные материалы имели цель побудить читателей к осуществлению деятельности, связанной с распространением и утверждением ислама насильственным путем (путем военного джихада).