Майнинг-ферму за 2 млн рублей украли в Академгородке

За информацию о похитителях назначена награда в размере 300 тысяч рублей.

Грабители сработали профессионально — выбрали место в заборе, где не было видеокамер, вырезали дыру болгаркой в металлическом заборе и всего за пять минут вынесли содержимое из лаборатории.

— Была украдена большая партия специализированных видеокарт Р106−100, предназначенных для майнинга криптовалют, около 20 коробок с видеокартами, а также готовые фермы, — рассказал АСТ-54 владелец лаборатории Юрий Кондратьев.

Как позже пояснил владелец фермы VN.ru, компания, в которой он работает, специализируется на сборе майнинговых ферм и отправке их в Красноярск. Налетчики ограбили испытательную лабораторию, в которой оборудование тестируется.

В полиции подтвердили, что заявление о краже к ним в отделение поступало. Проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Если вам что-либо известно о происшедшем, позвоните по номеру +7−913−985−0330, либо свяжитесь с Юрием по электронной почте yury.kondratyev@gmail.com.

СПРАВКА.