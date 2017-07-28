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07:37 (мск), источник: VN.ru

Майнинг-ферму за 2 млн рублей украли в Академгородке

Ферму для майнинга криптовалюты украли вечером 26 июля из испытательной лаборатории в Академгородке Новосибирска. Добычей воров стали 20 коробок с видеокартами, а также готовые фермы на сумму два миллиона рублей.

За информацию о похитителях назначена награда в размере 300 тысяч рублей.

Грабители сработали профессионально — выбрали место в заборе, где не было видеокамер, вырезали дыру болгаркой в металлическом заборе и всего за пять минут вынесли содержимое из лаборатории.

— Была украдена большая партия специализированных видеокарт Р106−100, предназначенных для майнинга криптовалют, около 20 коробок с видеокартами, а также готовые фермы, — рассказал АСТ-54 владелец лаборатории Юрий Кондратьев.

Как позже пояснил владелец фермы VN.ru, компания, в которой он работает, специализируется на сборе майнинговых ферм и отправке их в Красноярск. Налетчики ограбили испытательную лабораторию, в которой оборудование тестируется.

В полиции подтвердили, что заявление о краже к ним в отделение поступало. Проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Если вам что-либо известно о происшедшем, позвоните по номеру +7−913−985−0330, либо свяжитесь с Юрием по электронной почте yury.kondratyev@gmail.com.

СПРАВКА.

Майнинг (англ. mining — добыча полезных ископаемых) — процесс добывания криптовалюты на компьютерной ферме. Одной из разновидностей криптовалюты (электронной валюты) является биткоин. На сегодняшний день курс одного биткоина — 154 тысячи рублей. При генерации биткоинов большую роль играют видеокарты, которыми оборудованы фермы.

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