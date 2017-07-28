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07:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Жесткое задержание дамы с собачкой возмутило приморцев (видео)

Социальные сети всколыхнул видеоролик из Уссурийска, в котором полицейские применяют физическую силу и электрошокер к собаке и ее владелице, прогуливающихся по пляжу. Одни комментаторы отмечают неадекватное состояние девушки, другие — чрезмерную, по их мнению, жестокость к животному. Что же произошло на самом деле — в расследовании ИА «Deita.ru».

Как сообщили ИА «Deita.ru» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что на территории пляжа Солдатского озера осуществляется выгул собаки без намордника, владельцы животного на замечания граждан не реагируют.

По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. На законное требование полицейских владелица собаки отреагировала агрессивно, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники правопорядка были вынуждены доставить 24-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека в отдел полиции для составления административного протокола. Во время задержания гражданка оказала неповиновение, вследствие чего, в соответствии с законом «О полиции», полицейские применили физическую силу. Медицинское освидетельствование подтвердило, что правонарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, «в отношении задержанных составлены протоколы по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка), а также по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). По решению суда применена мера административного наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей».

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Как прокомментировала видеоролик ИА «Deita.ru» член общественной палаты Приморского края Юлия Яковенко, — «К сожалению, на видео не видно изначальное поведение девушки и сотрудников полиции. Мы видим лишь то, как ее и ее собаку достаточно грубо тащат к машине. К сожалению, по видео также не очень понятен размер собаки. Видно, что это еще щенок, но не понятны точные размеры. По закону Приморского края “Об отдельных вопросах содержания домашних животных на территории Приморского края” от 2 февраля 2016 года, действительно собака высотой от 50 см в холке должна находиться в общественном месте на поводке и в наморднике. Это статья 7 п. 17. Но кто точно определил размер собаки — тоже не ясно. Опять же, почему граждане вызвали полицию — их просто раздражала собака или поведение людей в нетрезвом виде?».

Действительно, в соответствии со ст.27.1 Кодекса об Административных правонарушениях РФ, в целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении: 1) доставление; 2) административное задержание; 3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов.

«Однако, в ст.1.6 п. 3 Кодекса об Административных правонарушениях РФ сказано, что при применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство. А на видео как раз хорошо видно, как девушку и собаку грубо и унизительно тащат сотрудники полиции. Так что, возможно, действия сотрудников полиции и были правомерными. Однако то, каким образом это было осуществлено, не могло не вызвать общественное возмущение», — подчеркнула Юлия Яковенко.

В региональном управлении МВД не исключили возможности оценки действий полицейских как неправомерных. Как рассказали ИА «Deita.ru» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, — «В настоящее время проводится служебная проверка по заявлению гражданки о неправомерных действиях инспекторов патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Уссурийску, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Дмитрий Санников.

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