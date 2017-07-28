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07:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Проблемы с двигателем вынудили самолет «УА» уйти со взлетной полосы

Люди всю ночь томились в аэропорту в ожидании вылета.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вовремя вылететь на турецкий курорт Анталья из-за проблем с двигателем у лайнера, сообщает 28 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Как пишет портал Е1, пассажиры прошли регистрацию, таможню и пограничный контроль и сели в самолёт. Он вырулил на взлетную полосу, после чего выяснилось, что лайнер неисправен.

В результате людей разместили в аэропорте. Рейс перенесли почти на десять часов. Через три часа пассажиров накормили. Люди остались недовольны тем, что им не предоставили даже пледов и подушек. Все были вынуждены спать вповалку. Пассажиры собираются обращаться в прокуратуру для проверки законности действий авиакомпании и фактов ненадлежащего оказания услуг.

Недавно сразу несколько самолетов «Уральских авиалиний» были задержаны. Птицы серьезно повредили носовой обтекатель рейса U6−537 Кемерово — Симферополь. В результате был вызван запасной борт. Из-за этого «полетело» все остальное расписание. В компании принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

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