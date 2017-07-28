Проблемы с двигателем вынудили самолет «УА» уйти со взлетной полосы

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вовремя вылететь на турецкий курорт Анталья из-за проблем с двигателем у лайнера, сообщает 28 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Как пишет портал Е1, пассажиры прошли регистрацию, таможню и пограничный контроль и сели в самолёт. Он вырулил на взлетную полосу, после чего выяснилось, что лайнер неисправен.

В результате людей разместили в аэропорте. Рейс перенесли почти на десять часов. Через три часа пассажиров накормили. Люди остались недовольны тем, что им не предоставили даже пледов и подушек. Все были вынуждены спать вповалку. Пассажиры собираются обращаться в прокуратуру для проверки законности действий авиакомпании и фактов ненадлежащего оказания услуг.