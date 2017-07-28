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07:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Еще одно здание сгорело на территории бывшего ИВВАИУ в Иркутске

В результате пожара повреждены перекрытия помещений и кровля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Очередное здание сгорело на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища сегодня ночью, 28 июля. По предварительной информации, огонь повредил перекрытия помещений и кровлю. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

— В результате пожара погибших и пострадавших нет. Последствия возгорания ликвидировали в 03.30 по местному времени, — рассказали в ведомстве.

Напомним, спортзал и кафедра аэродинамики и динамики полета загорелись на территории бывшего ИВВАИУ вечером 6 июня. Затем огонь перекинулся на крышу храма святого Дмитрия Донского. Здание выгорело полностью (включая музей, воскресную школу прихода). Само помещение, где находился домовой храм, не выгорело, но полностью залито водой. Благодаря активному и своевременному участию прихожан и священников все святыни храма — Антиминс, Святые Дары, мощевики, а также основная утварь были заблаговременно вынесены. Все экспонаты музея боевой славы сгорели.

Кроме того, 26 июня на территории бывшего ИВВАИУ произошло возгорание здания клуба. На месте пожара работали 12 человек личного состава и четыре автоцистерны.

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