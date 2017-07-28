Столкнувшиеся фуры перекрыли трассу Хабаровск — Владивосток

На федеральной трассе «Уссури» в районе села Дормидонтовка в Хабаровском крае столкнулись две фуры. Один большегруз упал с дороги в кювет, другой полностью перекрыл магистраль, встав поперёк пути.

Кадры с места аварии уже пестрят в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, от удара у одной из фур отлетела кабина, в которой находился водитель. По счастливой случайности мужчина не пострадал. Второй участник дорожно-транспортного происшествия также остался жив. Сейчас на месте работают сотрудники краевого управления ГИБДД УМВД России. Они выясняют все подробности произошедшего.

«Две фуры столкнулись около 7:00. Поскольку авария произошло на федеральной трассе, связи там нет. Сотрудники ГИБДД отправились на оформление ДТП. Подробности станут известны после их возвращения», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

Сотрудники Госавтоиснпекции пока не могут сказать, удалось ли освободить трассу, связывающую Хабаровск со столицей Приморского края, куда сейчас активно поехали жители дальневосточной столицы на отдых.