В Полевском цыгане-торговцы «похитили» 8-летнюю девочку

В Полевском группа цыган, торгующих медом, увезли от родных 8-летнюю девочку в неизвестном направлении. Полицией был объявлен план «Перехват», передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 28 июля.

История произошла накануне. Группа цыган, приехавшая в Полевской торговать медом, посадили ребенка в темный ВАЗ-2112 и уехали в неизвестном направлении. Родные ребенка сообщили в полицию и обратились к интернет-сообществу в просьбе о помощи.

«Из Полевского, ВАЗ-2112 темного цвета. Милиция подключена. Звоните сразу в милицию. Не шутка. Украли у моего племянника», — появилось известие на одном из форумов городского портала Е1.

В областной полиции подтвердили факт произошедшего с ребенком, но опровергли информацию о похищении. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники правоохранительных органов сразу после тревожного сигнала в дежурную часть приступили к операции «Перехват».

«К счастью, эта история закончилась благополучно. Сведения не нашли подтверждения. Лица цыганской национальности предлагали населению купить мед. Мужчина попросил девочку указать, где живет их знакомый. Ребенок, ничего не подозревая, согласился это сделать. Как только машина исчезла, близкие забили тревогу. Водитель, прибыв на нужный адрес, отпустил малышку», — рассказал «АиФ-Урал» полковник Горелых.