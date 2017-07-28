Многодетный вор ногой проломил стену в салоне связи в Челябинске

Суд решил не наказывать строго многодетного челябинца, проломившего стену в салоне связи, чтобы украсть 10 мобильников, — 30-летний мужчина отделался условкой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в марте 2016 года на улице Дзержинского. Проходя мимо салона «Билайн», подвыпивший местный житель решил поживиться. Мужчина пнул киоск, проделав в нем дырку, а затем таким же образом продырявил стенку витрины. Сигнализация даже не сработала, так как в двери никто не входил, а стекло осталось целым. Челябинец вытащил с прилавка 10 мобильных телефонов на сумму 72 тыс. рублей и удалился.

«Мужчину быстро нашли сотрудники полиции, так как он оставил не менее 10 отпечатков пальцев, а они были в базе правоохранителей, потому что ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности. Челябинца судили за грабеж и кражу. В этот раз ему было предъявлено обвинение по пункту “б” части 2 статьи 158 УК РФ — “Кража с незаконным проникновением в хранилище”. Свою вину он признал. И суд счел, что собрано достаточно доказательств его причастности к преступлению», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Суд принял во внимание признание преступником вины, наличие на иждивении трех малолетних детей, а также частичное возмещение причиненного вреда. Ему назначено наказание в виде 2 с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный срок.