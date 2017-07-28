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06:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии туристов унесло течением на надувном матрасе

На помощи молодым людям пришли спасатели.

Активисты башкирского регионального отделения общества «Спасение на воде» вытащили из озера Кандры-куль двоих туристов.

В минувшую пятницу, 21 июля, двое молодых людей 1991 и 1995 года рождения приехали на башкирское озеро из соседнего Татарстана. Около полудня они надули матрас и отправились в небольшое путешествие по прибрежным водам. Их планы нарушил сильный ветер, который и унес матрас вместе с туристами вглубь водоема.

На помощь молодым людям пришел матрос-спасатель Руслан Усманов. Он доплыл до ребят и помог им вернуться на берег.

Как сообщает пресс-служба БРООСВОД, за минувший сезон добровольцами были спасены три человека.

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