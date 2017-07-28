В Башкирии туристов унесло течением на надувном матрасе

В минувшую пятницу, 21 июля, двое молодых людей 1991 и 1995 года рождения приехали на башкирское озеро из соседнего Татарстана. Около полудня они надули матрас и отправились в небольшое путешествие по прибрежным водам. Их планы нарушил сильный ветер, который и унес матрас вместе с туристами вглубь водоема.