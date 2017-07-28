Девочка на самокате попала под колеса автомобиля в Новосибирске
В Первомайском районе женщина сбила 9-летнюю девочку, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В Первомайском районе женщина сбила 9-летнюю девочку, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Девочка на самокате попала под колеса автомобиля в Новосибирске вечером 27 июля, заявили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Женщина на «Nissan Teana» в Первомайском районе сбила пешехода. Девочка доставлена в больницу с переломом позвоночника и ушибом грудной клетки. Авария случилась в 19:50 недалеко от дома № 1 по ул. Марата.
За несколько часов до этого в ДТП пострадал еще один ребенок. 23-летний водитель «Kia Rio» сбил девочку на улице Романова. 5-летний ребенок получил тупую травму живота.