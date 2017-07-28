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09:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девочка на самокате попала под колеса автомобиля в Новосибирске

В Первомайском районе женщина сбила 9-летнюю девочку, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Источник: Вести - Новосибирск

Девочка на самокате попала под колеса автомобиля в Новосибирске вечером 27 июля, заявили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Женщина на «Nissan Teana» в Первомайском районе сбила пешехода. Девочка доставлена в больницу с переломом позвоночника и ушибом грудной клетки. Авария случилась в 19:50 недалеко от дома № 1 по ул. Марата.

За несколько часов до этого в ДТП пострадал еще один ребенок. 23-летний водитель «Kia Rio» сбил девочку на улице Романова. 5-летний ребенок получил тупую травму живота.

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