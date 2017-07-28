СМИ: китайская туристка погибла в Таиланде во время фотосессии

Трагедия произошла в районе пляжа Камала Бич. Китаянка стояла на скале спиной к морю, позируя своему мужу, который ее фотографировал, когда внезапно большая волна смыла ее со скалы и унесла в море, сообщает издание.

Муж и друзья туристки попытались ее спасти, на место происшествия были вызваны спасатели, но когда женщину нашли и подняли из воды, она уже была мертва.

На многих пляжах Пхукета сейчас выставлены красные флажки, запрещающие купание в море. В сезон дождей, который продолжается в стране с середины мая по октябрь, на курортах южного Таиланда часто бывают штормы, и волны у берега иногда могут достигать высоты в два с половиной — три метра. За последние месяцы на Пхукете погибли несколько иностранных и местных туристов, проигнорировавших предупреждающие флажки. Как оказалось, опасно не только купание в бурном море, но и нахождение в шторм в непосредственной близости от него, пишет издание.