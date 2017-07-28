Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Как заставить гнев работать на себя
С мая 2018 года россиянам придется платить "налог на отпуск"
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
На Украине пригрозили утопить Порошенко в золотом унитазе - СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
07:27 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: китайская туристка погибла в Таиланде во время фотосессии

БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. Тридцатилетняя туристка из КНР погибла во время фотосессии на фоне морских волн на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News.

Источник: Reuters

Трагедия произошла в районе пляжа Камала Бич. Китаянка стояла на скале спиной к морю, позируя своему мужу, который ее фотографировал, когда внезапно большая волна смыла ее со скалы и унесла в море, сообщает издание.

Читайте также
Пожары и наводнения: непогода бушует в разных уголках мира

Муж и друзья туристки попытались ее спасти, на место происшествия были вызваны спасатели, но когда женщину нашли и подняли из воды, она уже была мертва.

Полицейский источник, которого цитирует Phuket News, рассказал изданию, что женщина и ее муж вместе с еще 12 гражданами КНР отдыхали на вилле класса «люкс» неподалеку от места трагедии.

На многих пляжах Пхукета сейчас выставлены красные флажки, запрещающие купание в море. В сезон дождей, который продолжается в стране с середины мая по октябрь, на курортах южного Таиланда часто бывают штормы, и волны у берега иногда могут достигать высоты в два с половиной — три метра. За последние месяцы на Пхукете погибли несколько иностранных и местных туристов, проигнорировавших предупреждающие флажки. Как оказалось, опасно не только купание в бурном море, но и нахождение в шторм в непосредственной близости от него, пишет издание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Катастрофа, поставившая крест на украинских авиапоказах
Еще один игрок в океане: за США теперь следит не только Россия
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь