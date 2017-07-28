Черноисточинский пруд снова наводнила мертвая рыба
Общественники бьют тревогу.
Общественники бьют тревогу.
В Черноисточинском пруду, являющимся источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила, снова передохла рыба. Снимки в соцсетях опубликовал член общественной палаты Среднего Урала и общественного совета при свердловском минприроды Андрей Волегов.
На этот раз масштаб трагедии меньше, чем в прошлом году. Однако, судя по снимкам, речь идет о тысячах тушек.
Волегов сообщил «Уралинформбюро», что написал заявление в местную полицию, а также направил обращения в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру, региональную прокуратуру, свердловское минприроды и областной Роспотребнадзор. Готовится жалоба в местную администрацию.
Стоит напомнить, что о бедах Нижнего Тагила вся страна узнала в августе 2016 года.
Позже за нарушение правил водопользования «Водоканал-НТ» оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора — на 25 тысяч рублей.
Прокуроры направили заявление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с требованием обязать ООО «Водоканал-НТ» модернизировать Черноисточинский гидроузел.