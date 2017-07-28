На Иртыше в Омске поймали пьяного водителя мотолодки

Как сообщили в МЧС, инспекторы во время проведения акции «Вода — летняя территория» обратили внимание на мотолодку, которая двигалась по странной траектории. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на управление маломерным судом. Более того, оказалось, что мужчина пьян, это подтвердил результат алкотестера.

— В связи с тем, что мужчина грубо нарушил правила безопасности на водных объектах при управлении маломерным судном, на него было составлено сразу два протокола об административных правонарушениях: за отсутствие прав на управление мотолодкой и за управление в нетрезвом виде. Мотолодка была помещена на специализированную штрафную стоянку. Поражает такая беспечность граждан, которые подвергают опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье других людей. Мы делаем все возможное, чтобы остановить их. Но люди продолжают нарушать. Надеюсь, что сегодняшний случай послужит примером для других водителей маломерных судов и остановит их от того, чтобы выпив, сесть за штурвал судна. Вода, как и автодорога, не прощает ошибок.