На Иртыше в Омске поймали пьяного водителя мотолодки
Также у мужчины не было прав на управление маломерным судом.
Также у мужчины не было прав на управление маломерным судом.
Вопиющий случай нарушения правил произошел вчера в Омске на воде — инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Омской области задержали пьяного водителя мотолодки.
Как сообщили в МЧС, инспекторы во время проведения акции «Вода — летняя территория» обратили внимание на мотолодку, которая двигалась по странной траектории. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на управление маломерным судом. Более того, оказалось, что мужчина пьян, это подтвердил результат алкотестера.
Нарушителя административно наказали и отстранили от управления маломерным судом.
Юрий Величко, инспектор ГИМС:
— В связи с тем, что мужчина грубо нарушил правила безопасности на водных объектах при управлении маломерным судном, на него было составлено сразу два протокола об административных правонарушениях: за отсутствие прав на управление мотолодкой и за управление в нетрезвом виде. Мотолодка была помещена на специализированную штрафную стоянку. Поражает такая беспечность граждан, которые подвергают опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье других людей. Мы делаем все возможное, чтобы остановить их. Но люди продолжают нарушать. Надеюсь, что сегодняшний случай послужит примером для других водителей маломерных судов и остановит их от того, чтобы выпив, сесть за штурвал судна. Вода, как и автодорога, не прощает ошибок.
Как отметили в МЧС, вчера в рамках акции «Вода — безопасная территория» работали 28 профилактические и 474 патрульные группы количеством 2 040 человек. Инспекторы проверили 1 392 неорганизованных мест отдыха жителей Омской области на водных объектах и 45 оздоровительных учреждений.
Инспекторы выявили 2 нарушения при пользовании маломерных судов, также пресекли 31 случай нарушения общественного порядка.