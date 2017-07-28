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08:22 (мск), источник: Newslab.ru

Минусинского врача осудили за взятки

Заведующий медицинским учреждением брал деньги за бесплатные операции.

Суд вынес приговор врачу из Минусинска, который незаконно брал деньги за проведение операций.

60-летний заведующий одним из медицинских учреждений брал деньги с пациенток за бесплатные операции. В полиции рассказали, что врач брал деньги в качестве вознаграждения за то, что плановые операции женщинам будут проведены вне очереди.

Всего от трех пациенток заведующий получил 45 тысяч рублей.

По решению суда мужчине назначили 1,5 года исправительных работ, приговор суда в законную силу не вступил.

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