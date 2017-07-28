Минусинского врача осудили за взятки

Суд вынес приговор врачу из Минусинска, который незаконно брал деньги за проведение операций.

60-летний заведующий одним из медицинских учреждений брал деньги с пациенток за бесплатные операции. В полиции рассказали, что врач брал деньги в качестве вознаграждения за то, что плановые операции женщинам будут проведены вне очереди.

Всего от трех пациенток заведующий получил 45 тысяч рублей.