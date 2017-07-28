Полицейские и хулиганы подрались из-за музыки во Владивостоке
Стражи порядка прибыли на вызов о нарушении тишины и покоя, сообщает ИА «Deita.ru».
Стражи порядка прибыли на вызов о нарушении тишины и покоя, сообщает ИА «Deita.ru».
Поздно ночью в полицию поступили жалобы жильцов одного из домов по улице Беляева, которые сообщили о криках и громкой музыке в одной из квартир. Когда на место происшествия прибыл прапорщик и младший лейтенант, трое нетрезвых обитателей злополучного жилища набросились на них с кулаками.
В результате потасовки злоумышленники нанесли полицейским телесные повреждения. Нападавшие вскоре были задержаны подоспевшими на помощь коллегам стражами порядка.
Среди них оказался 19-летний владелец жилища, а также 23-летний сосед и 25-летний уроженец Дагестана без определенного места жительства.
Нетрезвых хулиганов доставили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а затем в отделение для разбирательства. Не исключено, что молодым людям может грозит уголовная ответственность.
Игорь Бегунов.