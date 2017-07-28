Полицейские и хулиганы подрались из-за музыки во Владивостоке

Поздно ночью в полицию поступили жалобы жильцов одного из домов по улице Беляева, которые сообщили о криках и громкой музыке в одной из квартир. Когда на место происшествия прибыл прапорщик и младший лейтенант, трое нетрезвых обитателей злополучного жилища набросились на них с кулаками.

В результате потасовки злоумышленники нанесли полицейским телесные повреждения. Нападавшие вскоре были задержаны подоспевшими на помощь коллегам стражами порядка.

Среди них оказался 19-летний владелец жилища, а также 23-летний сосед и 25-летний уроженец Дагестана без определенного места жительства.

Нетрезвых хулиганов доставили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а затем в отделение для разбирательства. Не исключено, что молодым людям может грозит уголовная ответственность.