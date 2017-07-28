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08:40 (мск), источник: VN.ru

Полиция нагрянула с рейдом на Юго-Западный котлован

Спасатели и полиция провели рейд на опасном водоеме в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска, где происходит множество несчастных случаев. Отдыхающие были обнаружены на берегах котлована и в этот раз, несмотря на установленные таблички «Купаться запрещено», сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

В рейде участвовали сотрудники МАСС, сотрудники отдела полиции № 7 (Ленинский) и заместитель начальника отдела ГО и ЧС Ленинского района. Котлован Юго-Западного жилмассива был выбран не случайно — это наиболее опасный водоем в городе.

«Несмотря на наличие запрещающих знаков, люди продолжают там купаться, приводя с собой детей, тем самым показывая им дурной пример, неуважение к законам и безразличное отношение к своей жизни и здоровью», — говорится в сообщении МАСС.

Основными причинами запрета купания на данном водоеме являются необследованное, неочищенное от стекла и арматуры дно с резкими перепадами глубин (до 20 метров), а также несоответствие воды по санитарным нормам. Другими словами, в воды этого котлована стекает вся грязь с ливневой канализации прилегающих микрорайонов.

В ходе рейда проводились профилактические беседы, а на наиболее непонятливых граждан составлялись протоколы об административном правонарушении. Теперь им предстоит выплатить штрафы от 300 до 1000 рублей.

Юго-Западный котлован в Ленинском районе Новосибирска давно имеет печальную славу самого опасного водоема. За 2015 год там утонуло 5 человек, спасено — 3, еще 31 человеку оказана первая помощь. Отдыхающие на берегу водоема часто обращаются к спасателям с порезами ступней ног, поскольку берега его не чистятся от стекла и другого мусора.

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