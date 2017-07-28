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08:45 (мск), источник: Uralpress.ru

В Еманжелинске осуждён участник запрещенной неоязыческой секты

Еманжелинский городской суд (Челябинская область) вынес приговор по делу неоязычника из экстремистской организации «Духовно-Родовая Держава Русь».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФСБ России по Челябинской области, южноуралец был осужден за экстремизм еще в 2012 году, но продолжил активно пропагандировать радикальные националистические идеи в составе «Родовой державы». В частности, он направлял в местные органы власти экстремистские материалы и вовлекал в неоязыческое сообщество новых участников.

В месте собраний членов секты стены были украшены лозунгом «Слава Сварогу! Слава России!».

Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев — пока условно. Но с ограничением свободы почти на год.

Напомним, межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» летом 2011 года признал экстремистским Верховный Суд РФ.

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