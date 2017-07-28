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08:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Главе поселения в Челябинской области продлили домашний арест из-за взятки

Центральный райсуд Челябинска продлил срок домашнего ареста обвиняемой в получении взятки главе Баландинского поселения Вере Галицковой.

В суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста обратился следователь. Он считает, что обвиняемая Вера Галицкова может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Об этом сообщила консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

Обосновывая заявленное ходатайство, следователь так же указал на необходимость выполнения ряда следственных и процессуальных действий, направленных на объективное и всесторонне расследование уголовного дела.

Прокурор и следователь в судебном заседании ходатайство поддержали. Обвиняемая и ее защитник не возражали против продления срока домашнего ареста.

«Суд, исследовав представленные материалы, выслушав мнения сторон не усмотрел наличия оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя и вынес постановление о продлении Галицковой срока содержания под домашним арестом до 30 сентября 2017 года», — добавила Наталья Прохорова.

Напомним, Вера Галицкова, работающая главой администрации Баландинского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области обвиняется в получение взятки. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы чиновница получала деньги за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. По данным следствия, чиновница получила от местных жителей в общей сумме 220 тысяч рублей за незаконное предоставление двух земельных участков на территории поселения.

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