Главе поселения в Челябинской области продлили домашний арест из-за взятки

В суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста обратился следователь. Он считает, что обвиняемая Вера Галицкова может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Об этом сообщила консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

Обосновывая заявленное ходатайство, следователь так же указал на необходимость выполнения ряда следственных и процессуальных действий, направленных на объективное и всесторонне расследование уголовного дела.

Прокурор и следователь в судебном заседании ходатайство поддержали. Обвиняемая и ее защитник не возражали против продления срока домашнего ареста.

«Суд, исследовав представленные материалы, выслушав мнения сторон не усмотрел наличия оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя и вынес постановление о продлении Галицковой срока содержания под домашним арестом до 30 сентября 2017 года», — добавила Наталья Прохорова.