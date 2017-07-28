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08:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске разыскивают вооруженного мужчину, ограбившего офис микрозаймов

Очевидцев просят сообщить в полицию.

В Челябинске разыскивают мужчину, ограбившего офис микрозаймов, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленник с закрытым белой банданой лицом налетел на сотрудниц микрофинансовой организации на Российской, угрожая пистолетом. Из офиса мужчина похитил 12 тысяч рублей и скрылся.

Приметы: около 20−25 лет, рост около 165−170 см, худощавого телосложения. Был одет: шапка красного цвета под капюшоном черной толстовки, на лице бандана белого цвета, джинсы синего цвета, на руках перчатки, кроссовки темного цвета с тремя белыми полосами, по бокам подошва белого цвета, в левой руке находился рюкзак черного цвета.

Сотрудники полиции просят очевидцев преступления сообщить по телефону 02, либо в дежурную часть отдела полиции «Советский» 779−76−50.

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