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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали два человека

За помощью к медикам обратились мама с 13-летним сыном.

Авария произошла в центре Уфы около 12 часов дня в четверг, 27 июля. 28-летний водитель управлял пассажирским автобусом № 252 «Луидор». Мужчина ехал по улице Ленина. По всей видимости, рулевой отвлекся и «догнал» маршрутку «Ивеко» № 257К.

Как уточнили в пресс-службе отдела ГИБДД Уфы, в Дорожном происшествии пострадали два человека.

— 45-летняя пассажирка автобуса «Луидор» получила травму голову, а ее 13-летний сын перелом руки, — уточнили дорожные полицейские. — Мама с ребенком обратились в травмпункт самостоятельно.

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