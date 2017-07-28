В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали два человека

Авария произошла в центре Уфы около 12 часов дня в четверг, 27 июля. 28-летний водитель управлял пассажирским автобусом № 252 «Луидор». Мужчина ехал по улице Ленина. По всей видимости, рулевой отвлекся и «догнал» маршрутку «Ивеко» № 257К.

Как уточнили в пресс-службе отдела ГИБДД Уфы, в Дорожном происшествии пострадали два человека.