В Абхазии разбился легкомоторный самолет под управлением самарского пилота, три человека погибли

«Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды. Пицундское подразделение МЧС доставило погибших в морг», — сказал глава МЧС республики Лев Квициния.

В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие — россияне.

«Пилот и двое пассажиров самолета, по имеющейся у нас информации, — граждане России. Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — сказал пресс-атташе посольства России Турал Джавадов.

Как рассказал источник во властных структурах республики, шестилетняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде, однако мать из-за беременности отказалась от прогулки на самолете. Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить свой отдых до пятницы.