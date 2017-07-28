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08:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Пациент тубдиспансера во Владивостоке вышел в окно

Во Владивостоке пациент выпал из окна противотуберкулезного диспансера, сообщает ИА «Deita.ru».

В дневное время в полицию и скорую поступило сообщение о несчастном случае на территории Приморского краевого противотуберкулезного диспансера по улице Флотской. По словам работников заведения, один из пациентов выпал из окна на втором этаже.

В результате падения 39-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимацию — сообщает корреспондент информагентства. По словам работников диспансера, пострадавший пациент выпал из окна по собственной неосторожности.

По факту случившегося полицейские начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

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