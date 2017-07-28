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08:58 (мск), источник: VN.ru

Рецидивист, судимый 23 раза, попался на краже кошелька

Работница одного из транспортных предприятий Барабинска Новосибирской области заявила о краже из ее кабинета кошелька с деньгами. Грабитель под видом соискателя на вакантное место заходил в кабинеты.

Женщина, сообщившая о краже, на некоторое время уходила из рабочего кабинета, а когда вернулась, обнаружила, что из сумочки пропал кошелек, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. Общая сумма материального ущерба составила более шести тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали 55-летнего жителя Новосибирской области, ранее судимого 23 раза. Оказалось, что в отношении задержанного уже расследуются уголовные дела в территориальном органе внутренних дел за совершение серии аналогичных краж.

— Подозреваемый заходил в различные предприятия под видом трудоустройства на работу и, воспользовавшись отсутствием работников в кабинетах, похищал кошельки, телефоны и другие ценные вещи, — рассказал VN.ru дознаватель группы дознания ЛО МВД России на станции Барабинск Андрей Носков.

«Хроническим неудачником» назвали подписчики паблика «Инцидент Новосибирск» рецидивиста. На них произвело впечатление количество задержаний. «Слышал, 12 и 16 судимостей — самое большое, но 23? Это рекорд Гиннеса уже». «Он, конечно вор, но оставляющие кабинеты открытыми, с сумками на виду и телефонами на столах чем думают? Сколько раз натыкалась, то ключ в дверях торчит, то просто кабинет пустой… Заходи, выбирай, что понравилось», — рассуждают комментаторы.

Доверие новосибирцев было неоднократно обмануто мошенниками. Долго обсуждался в соцсетях поступок девушки, пригласившей в гости малознакомого мужчину. Оказалось, его больше интересовали ее деньги, чем она сама. Как только хозяйка отлучилась в другую комнату, гость похитил 117 тысяч рублей и скрылся. «Может, поверила ему? Может, так убедительно врал, что подумала — вот он, мой суженый, вот он, мой ряженый», — предположил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» Иван Жарков.

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