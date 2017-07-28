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09:00 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области пенсионерка выпрыгнула в окно, спасаясь от грабителя

Мужчина проломил дверь женщины топором.

75-летняя пенсионерка выпрыгнула в окно, спасаясь от грабителя с топором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Мужчина вломился в дом односельчанки при помощи топора. Перепуганная пенсионерка решила вылезть через окно и спрятаться в палисаднике. Там она позвонила своим родственникам, которые вызвали на место ЧП полицию. За это время злоумышленник успел найти пожилую женщину и отобрать у неё телефон, после чего скрылся.

Приехавшие полицейские опросили потерпевшую — она не смогла описать внешность подозреваемого, но сказала, что у него достаточно высокий рост. Этого хватило, чтобы установить его личность — 32-летнего мужчину задержали по месту жительства. Там же обнаружили телефон пенсионерки.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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