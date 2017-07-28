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09:01 (мск), источник: Om1.ru

На даче в Омской области пенсионерка молотком разбила автомобиль бывшего мужа

Даме грозит до двух лет тюрьмы.

18-го июля в полицию Таврического района обратился 56-летний водитель ЖКО, проживающий в Омске. Он пояснил, что развелся со своей 59-летней женой, но никак не могут поделить имущество.

В тот злополучный день он приехал на их дачу в садоводческом товариществе «Иртышские Зори», расположенную неподалеку от села Новоселецк Таврического района, чтобы забрать кое-какой инструмент. Бывшая жена, увидев, что бывший супруг что-то выносит из сарая, с молотком выскочила на аллею и разбила кузов его автомобиля «Лада Ларгус».

Как пояснили Om1.ru в пресс-службе УМВД России по Омской области, вчера в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чуждого имущества». Ей грозит до двух лет тюрьмы.

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