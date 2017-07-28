На даче в Омской области пенсионерка молотком разбила автомобиль бывшего мужа

18-го июля в полицию Таврического района обратился 56-летний водитель ЖКО, проживающий в Омске. Он пояснил, что развелся со своей 59-летней женой, но никак не могут поделить имущество.

В тот злополучный день он приехал на их дачу в садоводческом товариществе «Иртышские Зори», расположенную неподалеку от села Новоселецк Таврического района, чтобы забрать кое-какой инструмент. Бывшая жена, увидев, что бывший супруг что-то выносит из сарая, с молотком выскочила на аллею и разбила кузов его автомобиля «Лада Ларгус».