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08:57 (мск), источник: РИА Новости

В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами, никто не пострадал

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии, никто не пострадал, передает агентство «Фокус» со ссылкой на данные МВД.

Инцидент произошел на автотрассе между городами Бургас и Черноморец. Сигнал о возгорании был получен в 07.20 местного времени (совпадает с мск).

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт Бургаса, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.

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