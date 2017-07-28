В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами, никто не пострадал
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии, никто не пострадал, передает агентство «Фокус» со ссылкой на данные МВД.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии, никто не пострадал, передает агентство «Фокус» со ссылкой на данные МВД.
Инцидент произошел на автотрассе между городами Бургас и Черноморец. Сигнал о возгорании был получен в 07.20 местного времени (совпадает с мск).
На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт Бургаса, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.