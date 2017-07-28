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08:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Грабитель стал мошенником в одной из колоний Хабаровского края

В Ванинском районе вынесли приговор 34-летнему мужчине, который сел в колонию за грабежи и переквалифицировался там в мошенника. Уголовник обманул 12 человек, пообещав им икру и породистых щенков.

Перед судом предстал заключенный колонии особого режима, которая находится в поселке Ванино. Сидя за решеткой, фигурант размещал на сайте «Авито» фиктивные объявления о продаже красной икры и щенков породы шпиц. Все это он сопровождал красочными фотографиями и обещаниями доставить товар в любую точку России. Получив деньги, осужденный заносил покупателя в черный список. Так мужчина «заработал» полмиллиона рублей.

Ванинский районный суд признал заключенного виновным в мошенничестве и приговорил еще к пяти годам в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осужденного всю сумму ущерба, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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