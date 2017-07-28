В Уфе совершено нападение на известного общественника Анвера Юмагулова

Как рассказал сам пострадавший ProUfu.ru из больницы, нападение на него, похоже, было заказным.

— Я выехал на своем автомобиле в сад, перед этим заехал в шиномонтаж недалеко от дома. Загнав машину, вышел на улицу. Там ко мне обратился мужчина светловолосый, крепкого телосложения, лет 35−40 и попросил помочь подтолкнуть его автомобиль. По пути к машине, он резко напал на меня, и я потерял сознание. Через некоторое время меня обнаружил сотрудник автосервиса и вызвал полицию, — рассказывает общественник.

В больнице у пострадавшего обнаружили переломы ребер, носа и челюсти. Там же полицейские взяли у него показания.

Анвер Юмагулов является известным в республике общественным деятелем, в поле зрения которого находится широкий круг тем от экологии юга республики, шиханов до концепции общественной безопасности. Многолетняя деятельность общественника предполагает большое количество недругов. Сам Юмагулов уверен, что нападение носит заказной характер.

— Мне сложно назвать группу в интересах которой может быть совершено нападение, круг их слишком большой. В последнее время моя активность была связана с историей архитектора Ильи Захарова, бывшего вице-мэра Александра Филиппова и «омским кланом» сотрудников МВД. Но я все же не думал, что дойдет до открытого нападения. Меня вели от дома и сам почерк нападения говорят о том, что оно не случайно. Если бы первый удар был нанесен в висок, то я мог и погибнуть.