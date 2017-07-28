Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
09:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе совершено нападение на известного общественника Анвера Юмагулова

Вчера, около полудня было совершено зверское нападение на известного общественного деятеля и журналиста Анвера Юмагулова.

Как рассказал сам пострадавший ProUfu.ru из больницы, нападение на него, похоже, было заказным.

— Я выехал на своем автомобиле в сад, перед этим заехал в шиномонтаж недалеко от дома. Загнав машину, вышел на улицу. Там ко мне обратился мужчина светловолосый, крепкого телосложения, лет 35−40 и попросил помочь подтолкнуть его автомобиль. По пути к машине, он резко напал на меня, и я потерял сознание. Через некоторое время меня обнаружил сотрудник автосервиса и вызвал полицию, — рассказывает общественник.

В больнице у пострадавшего обнаружили переломы ребер, носа и челюсти. Там же полицейские взяли у него показания.

Анвер Юмагулов является известным в республике общественным деятелем, в поле зрения которого находится широкий круг тем от экологии юга республики, шиханов до концепции общественной безопасности. Многолетняя деятельность общественника предполагает большое количество недругов. Сам Юмагулов уверен, что нападение носит заказной характер.

— Мне сложно назвать группу в интересах которой может быть совершено нападение, круг их слишком большой. В последнее время моя активность была связана с историей архитектора Ильи Захарова, бывшего вице-мэра Александра Филиппова и «омским кланом» сотрудников МВД. Но я все же не думал, что дойдет до открытого нападения. Меня вели от дома и сам почерк нападения говорят о том, что оно не случайно. Если бы первый удар был нанесен в висок, то я мог и погибнуть.

P. S. От автора. Анвер-агай для меня всегда виделся как один из немногих людей с искренним убеждением, увлечением и действием. С ним можно не соглашаться, но никто не скажет, что этот человек нечестен или преследует только свои интересы. Для меня как журналиста нападение на Анвера Юмагулова — тревожный знак. Поэтому я прошу всех, кому что-то известно об этом инциденте, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Уфе совершено нападение на известного общественника Анвера Юмагулова
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - обладательницы «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь