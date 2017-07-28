Кражу около 7 тонн бензина раскрыли в Волгодонске
Ущерб от преступления превысил 250 тысяч рублей.
Ущерб от преступления превысил 250 тысяч рублей.
Кражу около 7 тонн бензина раскрыли полицейские в Волгодонске.
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Полицейские выяснили, что мужчина при увольнении не вернул топливную карту и затем списал с нее около 7 тонн бензина. Ущерб от преступления составил более 250 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде.