Кражу около 7 тонн бензина раскрыли в Волгодонске

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился директор одного из предприятий города, который заявил, что неизвестный произвел списание бензина с топливной карты организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 40-летнего горожанина, ранее работавшего на предприятии, у которого было похищено топливо.

Полицейские выяснили, что мужчина при увольнении не вернул топливную карту и затем списал с нее около 7 тонн бензина. Ущерб от преступления составил более 250 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде.