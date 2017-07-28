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09:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу около 7 тонн бензина раскрыли в Волгодонске

Ущерб от преступления превысил 250 тысяч рублей.

Кражу около 7 тонн бензина раскрыли полицейские в Волгодонске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился директор одного из предприятий города, который заявил, что неизвестный произвел списание бензина с топливной карты организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 40-летнего горожанина, ранее работавшего на предприятии, у которого было похищено топливо.

Полицейские выяснили, что мужчина при увольнении не вернул топливную карту и затем списал с нее около 7 тонн бензина. Ущерб от преступления составил более 250 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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