Фото: В аварии в Бугульминском районе погибли два человека

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В ДТП в Бугульминском районе погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение об аварии, которая произошла на трассе Бугульма — Азнакаево неподалеку от поселка Подгорный.

На место отправились сотрудники пожарного поста из села Соколка, ПСЧ № 4, медики и полицейские.

В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован.