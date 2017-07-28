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09:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Торговца ядовитой «незамерзайкой» осудили в Арзамасе

Злоумышленник продавал стеклоочиститель с метанолом.

Торговца ядовитой стеклоомывающей жидкостью осудили в Арзамасе, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

С ноября 2015 года по март 2016 года подсудимый производил «незамерзайку», в состав которой входил метиловый спирт, опасный для жизни. Для введения покупателей в заблуждение относительно состава жидкости, он приобрел этикетки, на которых было указано, что в составе не содержится метанола.

Всего было произведено не менее 3 398 пластиковых канистр объемом 5 литров стеклоомывающей жидкости с ядовитым веществом. Злоумышленник сбывал предприятиям и индивидуальным предпринимателям свой товар в Нижегородской, Рязанской и Владимирской областях. Суд назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей.

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