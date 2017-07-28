Торговца ядовитой «незамерзайкой» осудили в Арзамасе

С ноября 2015 года по март 2016 года подсудимый производил «незамерзайку», в состав которой входил метиловый спирт, опасный для жизни. Для введения покупателей в заблуждение относительно состава жидкости, он приобрел этикетки, на которых было указано, что в составе не содержится метанола.