Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10:07 (мск), источник: Sputnik.by

Мотоциклист на ИЖ с коляской перевернулся в Жлобинском районе

По предварительным данным, на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мужчина пострадал в результате опрокидывания мотоцикла ИЖ «Планета» в Жлобинском районе — мотоциклист с травмами госпитализирован, сообщили Sputnik в ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

Читайте также
Ученик 6-го класса утонул в озере Сморгони

Авария произошла в среду 26 июля около 17:30 вблизи в деревне Скрепня.

«Водитель, управляя личным мотоциклом ИЖ “Планета 5” при объезде идущего по проезжей части пешехода, выехал на обочину, где не справился с управлением и опрокинулся», — сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате аварии 31-летний мужчина получил травмы и был помещен в Жлобинскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 У кого жемчуг мелкий: роскошества, которыми хвалятся белорусские звезды
Люк Бессон хочет снять свой следующий фильм в России
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - обладательницы «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь