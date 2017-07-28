Мотоциклист на ИЖ с коляской перевернулся в Жлобинском районе

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мужчина пострадал в результате опрокидывания мотоцикла ИЖ «Планета» в Жлобинском районе — мотоциклист с травмами госпитализирован, сообщили Sputnik в ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

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Авария произошла в среду 26 июля около 17:30 вблизи в деревне Скрепня.

«Водитель, управляя личным мотоциклом ИЖ “Планета 5” при объезде идущего по проезжей части пешехода, выехал на обочину, где не справился с управлением и опрокинулся», — сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате аварии 31-летний мужчина получил травмы и был помещен в Жлобинскую центральную районную больницу.