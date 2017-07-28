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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.

Источник: РИА Новости

Каримову обвинили в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, «с которой была связана Каримова».

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

Комментарии
7
Сергей Костенко
Без нас разберутся...
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Nikolay ✓
она не виновата...
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Александр Иванов
Очень показательная посадка, вот что происходит с бывшими небожителями после того как их отлучают от власти .
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