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11:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Задержать грабителя помогла бдительная иркутянка

По следам преступника. В Иркутске задержали грабителя микрокредитного офиса. Росгвардии в этом помогла бдительная жительница Иркутска.

Плохая память и невнятная речь. Уже в наручниках, задержанный в поисках награбленного сетует на уборку в доме.

— Бабушка, видно, убрала куда-то. Вот здесь пакет лежал. Вот здесь я его бросил и всё, — говорит задержанный.

За несколько часов до этого он ограбил микрокредитную организацию. Угрожая сотруднику компании предметом, похожим на пистолет, забрал выручку и скрылся. И как стало известно, после «налёта» грабитель решил отведать дыню, это и стало его роковой ошибкой. Татьяна скрывает лицо, и на то у неё есть причины. Она вспоминает, как у прилавка злодей, держа в руках оружие, требовал от продавца выбрать ему самую лучшую.

— Я стою с сумками. Обомлела. Не поняла, в чём дело. Хорошо продавец, тоже молодец такой, тут же сообразил, вы говорит, дыню покупать? Он говорит, да. Выбери мне самую хорошую дыню, — говорит очевидец Татьяна.

Расплатившись за товар, он продолжил свой неспешный побег. Татьяна, быстро придя в себя от шока, решила проследовать за столь странным покупателем, одноврЕменно набирая номер экстренных служб. Маршрут вооружённого человека пролегал через дворы, где играли дети.

— Он шёл и размахивал этим пистолетом. Дети кричали: дядя, а это настоящий? Конечно, настоящий. Он с ними остановился, присел и показывал какие-то движения с этим пистолетом, — говорит очевидец Татьяна.
Демонстрируя детям столь опасную игрушку, преступнику и этого показалось мало.

— Уходя, нацелился на детей вот так пистолетом…

Всё это время Татьяна шла за ним до самого дома, адрес которого сообщила полиции.

— Мы незамедлительно сюда проследовали. Начали обследовать подъезд совместно с другими экипажами. Дошли до квартиры 32. Нам открыла бабушка и сказала, что ни с кем не проживает, живёт одна. Мы услышали, как молодой человек какой-то передвигается, и он вышел, — говорит сержант УВО при войсках национальной гвардии РФ Антон Копытов.

Ну, а дальше дело техники, и злоумышленник уже в наручниках даёт показания. За совершённый разбой ему грозит до 8 лет лишения свободы, а ведь она намного слаще дыни и дороже награбленных денег.

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