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09:53 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале вступил в силу приговор за контрабанду танка

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда оставила в силе приговор московскому предпринимателю Игорю Франчику за попытку контрабанды легендарного Т-34 через границу РФ, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Источник: "Российская газета"

В марте Карталинский городской суд признал предпринимателя виновным в покушении на незаконное перемещение через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, вернув танк государству. Однако защита пыталась обжаловать это решение, поставив под сомнение культурную ценность изъятого экспоната.

Нашумевшая история произошла в августе 2015 года. В грузовом составе, следовавшем в Казахстан через город Карталы в Челябинской области, при пограничном досмотре был обнаружен танк, который отправитель даже не пытался скрыть от посторонних глаз — он путешествовал на открытой платформе без брезентового чехла. В сопроводительных документах на груз значилось, что боевая машина является культурной ценностью РФ. Согласно справке, «советский средний танк “Т-34−85” стал завершающей модификацией танка Т-34 и был поставлен на вооружение Красной Армии 23 января 1944 года, а после завершения войны составлял основу танковых войск СССР вплоть до середины 1950-х годов».

Специалисты установили, что оружейная часть танка выведена из боевого состояния. При этом никаких разрешительных документов на ее вывоз из России у перевозчика не оказалось.

Как выяснилось в ходе следствия, танк пересек всю Россию с запада на восток. Московский предприниматель приобрел его за 20 тысяч евро в Латвии, где 34-ка в качестве экспоната долгое время находилась на одном из военных мемориалов. Затем задекларировал танк в России, как предмет исторического коллекционирования, и тут же перепродал в Казахстан за 230 тысяч евро. Однако разрешения на вывоз из страны запрашивать не стал, иначе ему пришлось бы выплатить крупную таможенную пошлину.

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