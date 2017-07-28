На Урале вступил в силу приговор за контрабанду танка

В марте Карталинский городской суд признал предпринимателя виновным в покушении на незаконное перемещение через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, вернув танк государству. Однако защита пыталась обжаловать это решение, поставив под сомнение культурную ценность изъятого экспоната.
Нашумевшая история произошла в августе 2015 года. В грузовом составе, следовавшем в Казахстан через город Карталы в Челябинской области, при пограничном досмотре был обнаружен танк, который отправитель даже не пытался скрыть от посторонних глаз — он путешествовал на открытой платформе без брезентового чехла. В сопроводительных документах на груз значилось, что боевая машина является культурной ценностью РФ. Согласно справке, «советский средний танк “Т-34−85” стал завершающей модификацией танка Т-34 и был поставлен на вооружение Красной Армии 23 января 1944 года, а после завершения войны составлял основу танковых войск СССР вплоть до середины 1950-х годов».
Специалисты установили, что оружейная часть танка выведена из боевого состояния. При этом никаких разрешительных документов на ее вывоз из России у перевозчика не оказалось.
Как выяснилось в ходе следствия, танк пересек всю Россию с запада на восток. Московский предприниматель приобрел его за 20 тысяч евро в Латвии, где 34-ка в качестве экспоната долгое время находилась на одном из военных мемориалов. Затем задекларировал танк в России, как предмет исторического коллекционирования, и тут же перепродал в Казахстан за 230 тысяч евро. Однако разрешения на вывоз из страны запрашивать не стал, иначе ему пришлось бы выплатить крупную таможенную пошлину.