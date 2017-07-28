На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли трое
Ещё двоих участников аварии госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Ещё двоих участников аварии госпитализировали с тяжёлыми травмами.
28 июля в 4.30 на автодороге
По информации
По предварительной информации, на 144 км трассы водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217130.
В результате ДТП смертельные травмы получили водитель «Лада Приора», 68-летний житель Свердловской области и его 14-летний пассажир, а также 62-летний пассажир иномарки. Кроме этого, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу водитель внедорожника и его 21-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства автоаварии.