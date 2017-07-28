На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли трое

Источник: РИА "Новости"

28 июля в 4.30 на автодороге Пермь-Екатеринбург произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, рано утром со стороны краевого центра в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Tоyota-Land-Cruiser-Prado-120 под управлением 45-летнего жителя Осы.

По предварительной информации, на 144 км трассы водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217130.

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель «Лада Приора», 68-летний житель Свердловской области и его 14-летний пассажир, а также 62-летний пассажир иномарки. Кроме этого, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу водитель внедорожника и его 21-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу.