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09:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли трое

Ещё двоих участников аварии госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Источник: РИА "Новости"

28 июля в 4.30 на автодороге Пермь-Екатеринбург произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, рано утром со стороны краевого центра в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Tоyota-Land-Cruiser-Prado-120 под управлением 45-летнего жителя Осы.

По предварительной информации, на 144 км трассы водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217130.

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель «Лада Приора», 68-летний житель Свердловской области и его 14-летний пассажир, а также 62-летний пассажир иномарки. Кроме этого, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу водитель внедорожника и его 21-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу. 　

В настоящее время выясняются все обстоятельства автоаварии.

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