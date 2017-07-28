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09:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Осужден нижегородец, обезобразивший лицо жены из ревности

Злоумышленник избил супругу, у которой после произошедшего случилось нарушение мимики.

Осужден нижегородец, обезобразивший лицо своей супруги из ревности, сообщает прокуратура Нижегородской области.

26 октября на улице Орлова в Нижнем Новгороде пьяный злоумышленник поругался со свой сожительницей. Во время конфликта на почве ревности он ударил ее ногой в область груди, а когда женщина упала, избил ее по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, у потерпевшей остался дефект, который привел к деформации лица и вызвал нарушение мимики, то есть является неизгладимым. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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