Осужден нижегородец, обезобразивший лицо жены из ревности
Злоумышленник избил супругу, у которой после произошедшего случилось нарушение мимики.
Злоумышленник избил супругу, у которой после произошедшего случилось нарушение мимики.
Осужден нижегородец, обезобразивший лицо своей супруги из ревности, сообщает прокуратура Нижегородской области.
26 октября на улице Орлова в Нижнем Новгороде пьяный злоумышленник поругался со свой сожительницей. Во время конфликта на почве ревности он ударил ее ногой в область груди, а когда женщина упала, избил ее по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, у потерпевшей остался дефект, который привел к деформации лица и вызвал нарушение мимики, то есть является неизгладимым. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.