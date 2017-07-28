Осужден нижегородец, обезобразивший лицо жены из ревности

26 октября на улице Орлова в Нижнем Новгороде пьяный злоумышленник поругался со свой сожительницей. Во время конфликта на почве ревности он ударил ее ногой в область груди, а когда женщина упала, избил ее по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.