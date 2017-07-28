В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.
Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.
Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.