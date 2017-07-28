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09:59 (мск), источник: РИА Новости

В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.

Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

По предварительным данным, поезд не смог остановиться и врезался в платформу.

Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.

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