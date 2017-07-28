Красноярск оказался на первом месте по количеству наркоманов
А больше всего хронических алкоголиков живет в Норильске.
А больше всего хронических алкоголиков живет в Норильске.
Роспотребнадзор опубликовал отчет о заболеваемости населения Красноярского края хроническим алкоголизмом, алкогольными психозами и наркоманией. Специалисты назвали «напряженной» ситуацию с наркологическими расстройствами в крае.
Отмечается, что в регионе остро стоит вопрос снижения заболеваемости хроническим алкоголизмом и наркоманией среди подростков и взрослых экономически активного возраста в так называемых территориях риска. К «территориями риска» относятся города и районы края, где зафиксировано превышение среднего по краю показателя впервые выявленного заболевания.
В 2016 году территориями риска стали:
по заболеваемости хроническим алкоголизмом — Норильск, Ачинский (город и район суммарно), Емельяновский, Богучанский, Идринский, Партизанский, Таймырский
по заболеваемости наркоманией — города Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Ачинский (город и район суммарно) и Шарыповский районы.
В целом эксперты отмечают, что в крае снижается общий уровень впервые выявленных заболеваний наркологическими расстройствами