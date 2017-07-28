Красноярск оказался на первом месте по количеству наркоманов

Роспотребнадзор опубликовал отчет о заболеваемости населения Красноярского края хроническим алкоголизмом, алкогольными психозами и наркоманией. Специалисты назвали «напряженной» ситуацию с наркологическими расстройствами в крае.

Отмечается, что в регионе остро стоит вопрос снижения заболеваемости хроническим алкоголизмом и наркоманией среди подростков и взрослых экономически активного возраста в так называемых территориях риска. К «территориями риска» относятся города и районы края, где зафиксировано превышение среднего по краю показателя впервые выявленного заболевания.

В 2016 году территориями риска стали:

по заболеваемости хроническим алкоголизмом — Норильск, Ачинский (город и район суммарно), Емельяновский, Богучанский, Идринский, Партизанский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Шарыповский (город и район суммарно), Шушенский, Тасеевский, Ужурский и Эвенкийский районы; по заболеваемости алкогольными психозами — города Лесосибирск, Норильск, районы — Абанский, Ачинский (город и район суммарно), Енисейский, Шарыповский (город и район суммарно), Эвенкийский;.

по заболеваемости наркоманией — города Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Ачинский (город и район суммарно) и Шарыповский районы.