Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: Песков ответил на возможные поставки оружия США на Украину
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:38 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск оказался на первом месте по количеству наркоманов

А больше всего хронических алкоголиков живет в Норильске.

Роспотребнадзор опубликовал отчет о заболеваемости населения Красноярского края хроническим алкоголизмом, алкогольными психозами и наркоманией. Специалисты назвали «напряженной» ситуацию с наркологическими расстройствами в крае.

Отмечается, что в регионе остро стоит вопрос снижения заболеваемости хроническим алкоголизмом и наркоманией среди подростков и взрослых экономически активного возраста в так называемых территориях риска. К «территориями риска» относятся города и районы края, где зафиксировано превышение среднего по краю показателя впервые выявленного заболевания.

В 2016 году территориями риска стали:

по заболеваемости хроническим алкоголизмом — Норильск, Ачинский (город и район суммарно), Емельяновский, Богучанский, Идринский, Партизанский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Шарыповский (город и район суммарно), Шушенский, Тасеевский, Ужурский и Эвенкийский районы; по заболеваемости алкогольными психозами — города Лесосибирск, Норильск, районы — Абанский, Ачинский (город и район суммарно), Енисейский, Шарыповский (город и район суммарно), Эвенкийский;.

по заболеваемости наркоманией — города Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Ачинский (город и район суммарно) и Шарыповский районы.

В целом эксперты отмечают, что в крае снижается общий уровень впервые выявленных заболеваний наркологическими расстройствами из-за употребления алкоголя и наркотиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Иностранца будут судить за ботинки с героином
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь