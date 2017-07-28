Красноярцы стали чаще болеть раком

По информации Роспотребнадзора, жители Красноярского края стали чаще болеть из-за негативного воздействия окружающей среды, особенно в крупных городах. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу населенных мест составили в 2016 году 2363,325 тыс. тонн. Цифра колоссальная, но, по официальным данным, она на 4,5% ниже, чем в 2015 году.