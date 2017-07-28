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11:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы стали чаще болеть раком

Роспотребнадзор обнародовал сведения, как окружающая среда влияет на здоровье жителей края.

По информации Роспотребнадзора, жители Красноярского края стали чаще болеть из-за негативного воздействия окружающей среды, особенно в крупных городах. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу населенных мест составили в 2016 году 2363,325 тыс. тонн. Цифра колоссальная, но, по официальным данным, она на 4,5% ниже, чем в 2015 году.

Есть тенденция роста заболеваемости злокачественными новообразованиями во всех промышленных городах края, за исключением Норильска. По информации ведомства, в Красноярске чаще регистрируются болезни нервной системы, в Норильске — органов дыхания; в Лесосибирске — кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, в Минусинске — эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

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