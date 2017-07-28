Красноярцы стали чаще болеть раком
Роспотребнадзор обнародовал сведения, как окружающая среда влияет на здоровье жителей края.
Роспотребнадзор обнародовал сведения, как окружающая среда влияет на здоровье жителей края.
По информации Роспотребнадзора, жители Красноярского края стали чаще болеть
Есть тенденция роста заболеваемости злокачественными новообразованиями во всех промышленных городах края, за исключением Норильска. По информации ведомства, в Красноярске чаще регистрируются болезни нервной системы, в Норильске — органов дыхания; в Лесосибирске — кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, в Минусинске — эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.