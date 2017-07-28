В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист

Авария со смертельным исходом произошла 27 июля на улице Фадеева. 27-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны улицы 1 Мая в сторону Гоголя. Напротив дома № 324 он, не выдержав дистанцию, столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Mitsubishi. Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

В этот же день произошло еще одно похожее ДТП. 27-летний мотоциклист на Suzuki ехал по улице Северной со стороны Тургенева в сторону Герцена. На пересечении с улицей Воровского он проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Honda. Водителя мотоцикла госпитализировали с переломами.