Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Как использовать для хранения место вокруг окна
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
09:59 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист

В четверг в краевом центре произошли 2 аварии с участием мотоциклистов.

О подробностях произошедшего «Югополису» сообщила инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Авария со смертельным исходом произошла 27 июля на улице Фадеева. 27-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны улицы 1 Мая в сторону Гоголя. Напротив дома № 324 он, не выдержав дистанцию, столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Mitsubishi. Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

В этот же день произошло еще одно похожее ДТП. 27-летний мотоциклист на Suzuki ехал по улице Северной со стороны Тургенева в сторону Герцена. На пересечении с улицей Воровского он проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Honda. Водителя мотоцикла госпитализировали с переломами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - обладательницы «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь