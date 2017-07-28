В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников

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«Террористы напали из засады на членов геологоразведочной экспедиции “Национальной нефтяной компании Нигерии” (NNPC), которые уже возвращались после работ. Сейчас у нас 50 погибших, тела продолжают привозить», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны страны Сани Усман.

12 июля жертвами четырех взрывов в столице нигерийского штата Борно городе Майдугури стали 17 человек, еще 21 получил ранения.

В декабре 2016 года нигерийские военные объявили, что им удалось захватить последний оплот «Боко Харам» в лесу Самбиса, и президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что террористы окончательно разгромлены. Однако празднование победы оказалось преждевременным: через несколько месяцев боевики возобновили набеги.