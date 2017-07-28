Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Эксперты: РФ скоро будет брать в долг больше, чем дает в кредит
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников

Боевики террористической группировки «Западноафриканская провинция “Исламского государства”», (более известной как «Боко харам», запрещена в России) убили более 50 нефтяников в нигерийском штате Борно. Об этом сообщает BFMTV.

Источник: Reuters

«Террористы напали из засады на членов геологоразведочной экспедиции “Национальной нефтяной компании Нигерии” (NNPC), которые уже возвращались после работ. Сейчас у нас 50 погибших, тела продолжают привозить», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны страны Сани Усман.

12 июля жертвами четырех взрывов в столице нигерийского штата Борно городе Майдугури стали 17 человек, еще 21 получил ранения.

В декабре 2016 года нигерийские военные объявили, что им удалось захватить последний оплот «Боко Харам» в лесу Самбиса, и президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что террористы окончательно разгромлены. Однако празднование победы оказалось преждевременным: через несколько месяцев боевики возобновили набеги.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещено в России).

Комментарии
1
Сергей Костенко
Что там Госдеп - уже успел обвинить в этом Россию???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Парк у Мамаева кургана вырубили ради парковки к ЧМ-2018
Будет лучше, если Россия исчезнет. Мнение
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - обладательницы «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь