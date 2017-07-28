В Приморье маленький мальчик упал в погреб и утонул.

В дневное время врачи прибыли по вызову в один из частных домов по улице Подгорной, где проживает семья, сообщает корреспондент информагентства «Deita.ru».

На месте происшествия выяснилось, что мальчик 2015 года рождения упал в открытый и наполненный водой погреб. В результате случившегося ребенок утонул, и врачи лишь констатировали его смерть.