В Приморье маленький мальчик упал в погреб и утонул
В Приморье маленький мальчик упал в погреб и утонул.
В Приморье маленький мальчик упал в погреб и утонул.
Трагический случай смерти ребенка произошел в Спасском районе Приморского края, сообщает ИА «Deita.ru».
В дневное время врачи прибыли по вызову в один из частных домов по улице Подгорной, где проживает семья, сообщает корреспондент информагентства «Deita.ru».
На месте происшествия выяснилось, что мальчик 2015 года рождения упал в открытый и наполненный водой погреб. В результате случившегося ребенок утонул, и врачи лишь констатировали его смерть.
Основной версией случившегося является недосмотр родных за малышом. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.
Игорь Бегунов.