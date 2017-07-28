Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:16 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье маленький мальчик упал в погреб и утонул

В Приморье маленький мальчик упал в погреб и утонул.

Трагический случай смерти ребенка произошел в Спасском районе Приморского края, сообщает ИА «Deita.ru».

В дневное время врачи прибыли по вызову в один из частных домов по улице Подгорной, где проживает семья, сообщает корреспондент информагентства «Deita.ru».

На месте происшествия выяснилось, что мальчик 2015 года рождения упал в открытый и наполненный водой погреб. В результате случившегося ребенок утонул, и врачи лишь констатировали его смерть.

Основной версией случившегося является недосмотр родных за малышом. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Игорь Бегунов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В США "просчитали" Джоанн Роулинг
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь